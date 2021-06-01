Полиция расследует смертельное ДТП на трассе в Гатчинском районе

Инцидент произошел на 59 км дороги "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки".

Сотрудники МВД проводят проверку обстоятельств летального ДТП, которое случилось в Гатчинском районе около 7 часов утра. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Напомним: в ГАИ установили, что 41-летний мужчина, который управлял автомобилем "Школа Октавия", двигался от поселка Сиверский в сторону деревни Куровицы. На его пути в не положенном для перехода месте оказался пешеход. В результате столкновения последний скончался от полученных травм.

Личность пострадавшего пока что не установлена. На вид, пешеходу 45 лет. В полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на улице Седова водитель Daewoo Matiz сбил студентку.

Фото: МВД Санкт-Петербурга