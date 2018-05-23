На улице Седова водитель Daewoo Matiz сбил студентку

Девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшей девушкой на улице Седова, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 декабря правоохранителям поступило сообщение о ДТП около дома 56. На месте установили, что 24-летний водитель машины Daewoo Matiz, двигаясь от улицы Крупской в сторону улицы Дудко, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую проезжую часть 16-летнюю учащуюся второго курса техникума.

В результате происшествия девушка получила травмы головы, она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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Фото: Piter.TV