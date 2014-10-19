Автоледи на арендованной машине сбила школьника во Фрунзенском районе

В результате аварии ребенок получил травму головы и перелом пальца.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с наездом на школьника во Фрунзенском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 декабря около дома 47 по улице Бухарестской 28-летняя автоледи, управляя арендованной машиной Haval Jolion и двигаясь от улицы Турку к проспекту Славы, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила пересекавшего дорогу на "красный" 12-летнего мальчика.

В результате аварии ребенок получил травму головы и перелом пальца, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом в ДТП опрокинулся автомобиль с детьми.

Фото: Piter.TV