Под Петербургом в ДТП опрокинулся автомобиль с детьми

Пострадали пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

Полицейские проводят проверку по ДТП с опрокидыванием автомобиля с детьми в Ломоносовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 5 декабря в полицию поступила информация об аварии на 8-м километре автодороги "Стрельна — Пески — Яльгелево". На месте было установлено, что 34-летняя женщина за рулем машины Mitsubishi Grandis, двигаясь от поселка Аннино к деревне Яльгелево, на левом закруглении не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

В момент происшествия в салоне находились двое ее детей – пятилетняя дочь и трехлетний сын. Девочка получила перелом носа и многочисленные ушибы, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мальчик отделался ушибами.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Нарва" около деревни Гомонтово 39-летний водитель врезался в дерево и погиб.

Фото: Piter.TV