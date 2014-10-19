  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом в ДТП опрокинулся автомобиль с детьми
Сегодня, 11:23
296
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом в ДТП опрокинулся автомобиль с детьми

0 0

Пострадали пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

Полицейские проводят проверку по ДТП с опрокидыванием автомобиля с детьми в Ломоносовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 5 декабря в полицию поступила информация об аварии на 8-м километре автодороги "Стрельна — Пески — Яльгелево". На месте было установлено, что 34-летняя женщина за рулем машины Mitsubishi Grandis, двигаясь от поселка Аннино к деревне Яльгелево, на левом закруглении не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. 

В момент происшествия в салоне находились двое ее детей – пятилетняя дочь и трехлетний сын. Девочка получила перелом носа и многочисленные ушибы, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мальчик отделался ушибами. 

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Нарва" около деревни Гомонтово 39-летний водитель врезался в дерево и погиб. 

Фото: Piter.TV 

Теги: в дтп пострадали дети, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии