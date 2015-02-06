"Шестёрка" с 16-летним парнем за рулём опрокинулась под Петербургом

Погибли две девушки — 14 и 15 лет.

В эту субботу, 21 июня, утром на трассе возле поселка Шеменичи в Подпорожском районе Ленобласти произошла страшная авария. 16-летний подросток, находившийся за рулем ВАЗ-2106, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, погибли две юные пассажирки 14 и 15 лет. Ещё один пассажир — 22-летний парень — в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Сам несовершеннолетний водитель госпитализирован с травмами средней тяжести.

Следственные органы проводят проверку по факту ДТП. Предстоит выяснить, как подросток оказался за рулём и при каких обстоятельствах произошла авария.

Ранее Piter.TV сообщал, что стример из Кудрово получил ещё одну статью за надругательство над флагом РФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"