Стример из Кудрово получил ещё одну статью за надругательство над флагом РФ

Полиция изъяла государственный флаг, системный блок и видеоаппаратуру.

Блогеру из Кудрово предъявили вторую уголовную статью за надругательство над государственным флагом. Напомним, 28-летний житель Кудрово во время прямого эфира сорвал со стены российский триколор после получения 1000 рублей от анонимного зрителя. Его действия сопровождались нецензурной лексикой и были зафиксированы в ходе мониторинга сети сотрудниками полиции.

На следующий день блогера задержали по месту жительства. Помимо первоначально возбужденного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), ему теперь вменяют и статью 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом). Полиция продолжает расследование и пытается установить личность донатера, предложившего деньги за противоправное действие.

Ранее Piter.TV сообщал, что внедорожник сбил женщину на Московском проспекте.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области