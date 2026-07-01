После опрокидывания автобуса с 27 детьми под Красноярском возбудили уголовное дело

Следственный комитет изучает обстоятельства автомобильной аварии в Минусинском округе.

В России возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности" (по части 1 статьи 238 УК РФ) после ДТП с автобусом, в котором находилось 27 детей. Инцидент произошел на территории Минусинского округа Красноярского края. В настоящее время известно о том, что пострадавшими считаются два человека: несовершеннолетний пассажир и взрослый человек. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Следственного комитета России.

Следователи работают на месте происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений.

Фото и видео: Следственный комитет по Красноярскому краю