Внедорожник сбил женщину на Московском проспекте

Она переходила пешеходный переход.

Накануне утром, 20 июня, возле здания администрации Московского района чёрный внедорожник Tank сбил пешехода. По предварительным данным, пострадала 31-летняя женщина, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора по "зебре".

Известно, что водители других автомобилей, остановившихся перед переходом, пропустили женщину, однако со свободной крайней полосы выехал внедорожник, который не снизил скорость.

Пострадавшую с многочисленными травмами, включая повреждения головы, груди и живота, а также в состоянии травматического шока, экстренно доставили в шоковую реанимацию. Медики оценивают её состояние как тяжёлое. Проводится проверка по факту ДТП.

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Видео: 78.ru