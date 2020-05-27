На Хасанской улице водитель Ford напал на полицейского

Мужчина задержан и доставлен в отдел.

Полицейские задержали участника дорожного конфликта на Хасанской улице в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Правоохранителям 20 июня поступила информация о ссоре между водителем автомобиля Lada и управлявшим машиной Ford. Мужчина из иномарки скрылся с места происшествия, его поймали на Чернышевской улице во Всеволожске и доставили в отдел.

По данным 47news, в отечественном авто находились полицейские, а водитель Ford ударил одного из них по лицу, тогда началась драка. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в нападении на студента на Подрезова.

Фото: Piter.TV