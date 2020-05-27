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На Хасанской улице водитель Ford напал на полицейского
Сегодня, 17:15
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На Хасанской улице водитель Ford напал на полицейского

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Мужчина задержан и доставлен в отдел.

Полицейские задержали участника дорожного конфликта на Хасанской улице в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Правоохранителям 20 июня поступила информация о ссоре между водителем автомобиля Lada и управлявшим машиной Ford. Мужчина из иномарки скрылся с места происшествия, его поймали на Чернышевской улице во Всеволожске и доставили в отдел. 

По данным 47news, в отечественном авто находились полицейские, а водитель Ford ударил одного из них по лицу, тогда началась драка. Все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в нападении на студента на Подрезова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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