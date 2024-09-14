Полиция задержала подозреваемого в нападении на студента на Подрезова

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабёж), решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

В воскресенье, 15 июня, полиция Петроградского района получила заявление от 21-летнего учащегося второго курса, который сообщил, что неподалеку от дома №22 на улице Подрезова подвергся нападению незнакомого мужчины, лишившегося его наушников стоимостью 19 тысяч рублей.

В тот же день сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан подозреваемый — безработный молодой человек 20-ти лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан сотрудникам территориального отдела полиции.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабёж), решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что на Рубинштейна произошла массовая драка с участием подростков. Нападавшие наносили множественные удары кулаками по головам и телам потерпевших, а затем применили слезоточивый газ из баллончиков прямо в лицо жертвам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Фото: Piter.TV