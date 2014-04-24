На Рубинштейна произошла массовая драка с участием подростков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Как стало известно из материалов "Оперативного прикрытия", 15 июня в ходе мониторинга сети Интернет правоохранительные органы обнаружили видеозапись драки возле заведения на улице Рубинштейна, дом 14. Вечером указанного числа группа неустановленных лиц совершила нападение на нескольких человек, включая несовершеннолетних.

Нападавшие наносили множественные удары кулаками по головам и телам потерпевших, а затем применили слезоточивый газ из баллончиков прямо в лицо жертвам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее мы сообщили о том, что двух иностранцев арестовали за попытку похищения девушки-подростка на Ударников. Следствием оперативно были установлены подозреваемые лица: ими оказались граждане иностранных государств — 45-летний уроженец Киргизии и 36-летний выходец из Узбекистана, не состоящий на миграционном учете. Оба фигуранта дела арестованы и находятся под стражей.

Фото: Piter.TV