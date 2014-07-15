Задержан участник дорожного конфликта в Выборгском районе, заливший оппонента перцовкой

Пострадавший обращался в медпункт с ушибами и ожогом глаз.

Правоохранители Выборгского района Петербурга задержали водителя, который залил обидчика перцовкой.

По данным МВД России, 2 июля в полицию обратился 42-летний мужчина, заявивший о том, что на проспекте Энгельса при заезде на парковку владелец автомобиля Skoda Rapid распылил в него содержимое перцового баллончика. На месте поймали 45-летнего злоумышленника. Он напал на оппонента после замечания о неправильной стоянке.

Пострадавший обращался в медпункт с ушибами и ожогом глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил незнакомца молотком на проспекте Энгельса. Между злоумышленником и пострадавшим завязался конфликт из-за выгула собаки.

Фото: Piter.TV