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Задержан участник дорожного конфликта в Выборгском районе, заливший оппонента перцовкой
Сегодня, 11:26
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Задержан участник дорожного конфликта в Выборгском районе, заливший оппонента перцовкой

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Пострадавший обращался в медпункт с ушибами и ожогом глаз.

Правоохранители Выборгского района Петербурга задержали водителя, который залил обидчика перцовкой. 

По данным МВД России, 2 июля в полицию обратился 42-летний мужчина, заявивший о том, что на проспекте Энгельса при заезде на парковку владелец автомобиля Skoda Rapid распылил в него содержимое перцового баллончика. На месте поймали 45-летнего злоумышленника. Он напал на оппонента после замечания о неправильной стоянке. 

Пострадавший обращался в медпункт с ушибами и ожогом глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил незнакомца молотком на проспекте Энгельса. Между злоумышленником и пострадавшим завязался конфликт из-за выгула собаки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, дорожный конфликт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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