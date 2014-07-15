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Петербуржец ударил незнакомца молотком на проспекте Энгельса
Сегодня, 10:59
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Петербуржец ударил незнакомца молотком на проспекте Энгельса

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Между злоумышленником и пострадавшим завязался конфликт из-за выгула собаки.

Полиция Выборгского района задержала дебошира, который ударил мужчину молотком. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 2 июля на проспекте Энгельса. 

Потерпевшим оказался 44-летний местный житель, на него напал незнакомец. Первого госпитализировали в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В результате поймали заместителя директора одной из фирм. Между ним и пострадавшим завязался конфликт из-за выгула собаки. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Металлострое задержан 18-летний молодой человек, ударивший мужчину бутылкой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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