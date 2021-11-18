В Кудрово задержали блогера, осквернившего флаг России во время стрима

Заведено уголовное дело.

Задержан 28-летний блогер из Кудрово, осквернивший государственный флаг России во время прямого эфира. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, мужчина в ходе трансляции нецензурно выражался в адрес флага РФ, после чего сорвал его со стены, смял и выбросил, что вызвало возмущение зрителей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Всеволожскому району оперативно установили личность нарушителя и задержали его во время очередной онлайн-трансляции. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время задержанный находится в отделе полиции, где с ним проводятся необходимые следственные действия. В МВД подчеркивают, что подобные противоправные действия в отношении государственной символики недопустимы.

Ранее Piter.TV сообщал, что внедорожник сбил женщину на Московском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области