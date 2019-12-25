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ТАСС: следователь по делу Лерчек не признал вину в пропаже украшений
Сегодня, 9:36
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ТАСС: следователь по делу Лерчек не признал вину в пропаже украшений

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Фигурант расследования объяснил свою позицию.

Российский следователь из уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок, не признает свою вину в халатности из-за пропажи ювелирных изделий блогера на общую сумму 14,4 миллионов рублей. Ранее украшения были изъяты в ходе предварительного расследования. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Обвиняемое лицо сообщает о  непричастности, а также опровергает халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба по части 1.1 статьи 293 УК РФ)

... Так как по исчезнувшим у Лерчек ювелирным изделиям, по его словам, даже не была проведена их оценочная экспертиза. В этой связи обвиняемый утверждает, что стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь установить тем более невозможно.

сообщение СМИ Лерчек

Напомним, что полиция возбудила уголовное дело по факту пропажи  ювелирных изделий. Речь идет о дорогостоящих часах и браслете известных брендов. По уголовному делу обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, предъявлено тому же следователю, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. 

Прокуратура настаивает на ужесточении наказания Лерчек.

Фото: Instagram* / ler_chek и im__lu_

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России

Теги: валерия чекалина, лерчек, мвд, следственный комитет, уголовное дело, халатность
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Картина дня, Криминальные происшествия,

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