ТАСС: следователь по делу Лерчек не признал вину в пропаже украшений

Фигурант расследования объяснил свою позицию.

Российский следователь из уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок, не признает свою вину в халатности из-за пропажи ювелирных изделий блогера на общую сумму 14,4 миллионов рублей. Ранее украшения были изъяты в ходе предварительного расследования. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Обвиняемое лицо сообщает о непричастности, а также опровергает халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба по части 1.1 статьи 293 УК РФ)

... Так как по исчезнувшим у Лерчек ювелирным изделиям, по его словам, даже не была проведена их оценочная экспертиза. В этой связи обвиняемый утверждает, что стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь установить тем более невозможно. сообщение СМИ Лерчек

Напомним, что полиция возбудила уголовное дело по факту пропажи ювелирных изделий. Речь идет о дорогостоящих часах и браслете известных брендов. По уголовному делу обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, предъявлено тому же следователю, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

Прокуратура настаивает на ужесточении наказания Лерчек.

Фото: Instagram* / ler_chek и im__lu_

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России