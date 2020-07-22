Водитель микроавтобуса погиб, слетев в кювет с трассы под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Вечером пятницы, 21 марта, на 524-м километре автодороги "Вологда-Тихвин" Р-21 "Кола" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса марки "Луидор" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К сожалению, водитель автобуса скончался на месте происшествия. Также в ДТП в Волховском районе пострадал несовершеннолетний пассажир, который был оперативно госпитализирован. Его состояние сейчас уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото и видео: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти