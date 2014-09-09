Минивэн сбил девушку на переходе у 1-го Садового моста

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли медики.

Полиция Северной столицы проводит расследование по факту ДТП у дома №2 по Садовой улице. Пострадавшая 27-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, – сообщают в пресс-службе петербургского МВД.

Инцидент имел место вблизи 1-го Садового моста. Водитель автомобиля Ford Transit при повороте направо совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. МВД Санкт-Петербурга

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Видео: МВД Санкт-Петербурга