В результате миграционного рейда МВД СЗФО привлекло к ответственности 8 иностранцев

Всего проверке подверглись свыше сотни мигрантов.

Сотрудники транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу при поддержке омоновцев провели профилактические мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии.

Мероприятие проводилось с целью противодействия нелегальной миграции и обеспечения соблюдения норм миграционного законодательства на объектах железнодорожного транспорта. Росгвардия Санкт-Петербурга

По итогам рейдовых мероприятий правоохранители проверили более 100 иностранных граждан. Из них 17 были доставлены в Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел МВД России на транспорте в целях установления законности их пребывания в России.

Полиция выявила 8 фактов нарушения миграционного законодательства. Нарушители были привлечены к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, что подозреваемый в педофилии петербуржец попал под суд за переписку в "ВКонтакте" 2014 года.

Видео: Росгвардия Санкт-Петербурга