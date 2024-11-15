Подозреваемый в педофилии петербуржец попал под суд за переписку в "ВКонтакте" 2014 года

Он проходит по 135-й статье УК РФ.

Суд Дзержинского района Северной столицы избрал меру пресечения Александру Попову, которого подозревают в педофилии за интернет-переписку 2014 года. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, фигурант уголовного дела, имея умысел на совершение развратных действий в отношении двух несовершеннолетних лиц (1999 и 2003 годов рождения), в феврале 2014 года отправил им личные сообщения (в социальной сети "ВКонтакте"). Эти сообщения, как полагают правоохранители, были направлены на удовлетворение сексуального влечения Попова и на пробуждение у потерпевших интереса к сексуальным отношениям.

19.03.2025 Попов был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал. Срок меры – 18.05.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил 13 лет в колонии за теракт на ж/д путях.

Фото: Piter.TV