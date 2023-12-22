Подозреваемому в стрельбе на стоянке "Сити Молла" суд избрал меру пресечения

Отмечается, что следствие просило стражу, а защита – домашний арест или залог.

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который подозревается в стрельбе на парковке торгового центра "Сити Молл". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 17 мая.

Отмечается, что следствие просило стражу, а защита – домашний арест или залог. Суд отказал всем и избрал фигуранту запрет определенных действий по 14 июля 2024 года.

Напомним, в полицию 14 мая поступила информация о стрельбе из "травмата" на стоянке торгового центра на Коломяжском проспекте. Тогда установили, что в результате возникшего дорожного конфликта водитель автомобиля Li Auto L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и скрылся. Потерпевшего госпитализировали, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 15 мая по подозрению в совершении этого преступления задержали 34-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. У него изъят травматический пистолет.

Фото: Piter.TV