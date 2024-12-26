В Петербурге банк хочет отсудить у Кержакова Audi

Третье лицо – Сергей Петухов, в декабре 2016 года банк предоставил ему кредит на 1,5 млн рублей для покупки авто.

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иск банка к футболисту Александру Кержакову об обращении взыскания на заложенное имущество. Третье лицо – Сергей Петухов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В декабре 2016 года банк предоставил Петухову кредит на 1,5 млн рублей для покупки Audi Q3. Одновременно был заключен договор залога на машину. Петухов плохо платил кредит и в результате в 2019 году через суд с него взыскали задолженность, однако обязательства перед банком не исполнены. Сумма долга – 6,7 млн рублей. Петухов продал залоговый автомобиль Кержакову.

Истец просит суд обратить взыскание на Audi Q3 Кержакова в счет погашения задолженности Петухова, продав авто с публичных торгов, а также взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 тыс. рублей.

Материалы дела скоро передадут судье.

Ранее мы рассказывали о том, что Сестрорецкий суд отклонил иск комитета имущественных отношений Петербурга к Кириллу Нагиеву по взысканию долга.

Фото: Piter.TV