Сестрорецкий суд отклонил иск Комитета имущественных отношений к Кириллу Нагиеву по взысканию долга

По данным Комитета, Кирилл Нагиев просрочил платеж на 83434 рубля.

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Комитета имущественных отношений города к Кириллу Нагиеву, которого хотели привлечь к ответственности за неуплату арендной платы и пени по договору аренды земельного участка. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В соответствии с иском, между Комитетом и Нагиевым было заключено соглашение о присоединении к договору аренды, согласно которому арендатор обязался своевременно выплачивать арендную плату. Однако, как утверждает истец, платежи не были произведены в срок, и задолженность составила 84 434 рубля 60 копеек. В связи с просрочкой были начислены пени, увеличившие сумму долга до 92 675 рублей 13 копеек.

Комитет имущественных отношений требовал взыскать указанную сумму, а также пени за каждый день просрочки в размере 0,075% от общей суммы долга до момента его полного погашения.

Однако, представив доказательства оплаты долга, Кирилл Нагиев добился отказа суда в удовлетворении иска. Суд признал, что задолженность была погашена, и не удовлетворил требования истца о взыскании пени.

Фото: unsplash (Tingey Injury Law Firm)