В Красном Селе заработает новая подстанция скорой помощи

Станция предназначена для одновременной работы 45 медицинских работников и рассчитана на выполнение приблизительно 28 тысяч выездов в год.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга закрепил за Городской поликлиникой № 93 право оперативного управления зданием в Красном Селе, предназначенным для размещения станции скорой медицинской помощи. Эта информация предоставлена самим ведомством.

Здание расположено по адресу: улица Рябчикова, дом 7, имеет общую площадь 1935,1 квадратного метра и будет функционировать круглосуточно, став ключевым звеном инфраструктуры здравоохранения Красносельского района.

Станция предназначена для одновременной работы 45 медицинских работников и рассчитана на выполнение приблизительно 28 тысяч выездов в год. Теперь жители Красносельского района смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург до 2028 года выкупит 80 социальных объектов.

Фото: пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга