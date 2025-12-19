Петербург до 2028 года выкупит 80 социальных объектов

Александр Беглов отметил, что механизм выкупа соцобъектов и дорог показал себя эффективным.

Власти Петербурга планируют в ближайшие три года приобрести в государственную собственность 80 социальных объектов за счёт городского бюджета. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства 9 февраля, когда утверждались перечни недвижимости, которую город намерен выкупить в 2026–2028 годах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Александр Беглов отметил, что механизм выкупа соцобъектов и дорог показал себя эффективным. По его словам, несколько лет назад Петербург столкнулся с серьёзным дефицитом школ, детских садов и поликлиник — нехватка превышала 300 объектов. Однако к 2024 году накопленный разрыв удалось закрыть, а с прошлого года город перешёл от "догоняющего" строительства к плановому.

Согласно планам на 2026–2028 годы, в бюджетный выкуп войдут 16 детских садов, 11 школ, 17 объектов здравоохранения и 10 дорог.

Инфографика: Смольный

Уже в этом году Петербург готовится выкупить 31 объект. В списке — четыре детских сада, пять школ (в том числе один совмещённый комплекс "школа–сад"), молодёжный клуб, девять медицинских учреждений и четыре дороги.

Губернатор подчеркнул, что в городе действует принцип: ввод жилья невозможен без обеспечения кварталов полноценной инфраструктурой. По его словам, застройщики соблюдают требования, а жители новых районов получают школы и детсады рядом с домом сразу после заселения.

Организацию процедуры выкупа объектов губернатор поручил Комитету имущественных отношений.

Ранее стало известно, что в Пушкинском районе до 2028 года построят 55 новых соцобъектов.

Фото: Piter.tv