В Пушкинском районе до 2028 года построят 55 новых соцобъектов

Глава города отметил, что Пушкинский район становится одним из ключевых центров роста Петербурга.

Пушкинский район Петербурга в ближайшие годы получит 55 новых объектов социальной инфраструктуры. Такие планы озвучил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании 9 февраля, где обсуждались итоги развития района в 2025 году и задачи на 2026–2028 годы, рассказал портал "Строительный Петербург".

Глава города отметил, что Пушкинский район становится одним из ключевых центров роста Петербурга. Территория сочетает культурное наследие мирового уровня, научные учреждения, предприятия высокотехнологичного сектора и активно развивающиеся жилые кварталы.

По данным городской администрации, с 2012 года численность населения района выросла вдвое. Сейчас здесь живут 277 тысяч человек, а к 2028 году ожидается рост до 300 тысяч. На фоне этого увеличиваются и объемы строительства жилья: в 2025 году в районе ввели 370 тысяч квадратных метров.

Александр Беглов заявил, что город за последние годы сумел переломить ситуацию с дефицитом социальных учреждений. С 2018 года в районе ввели 61 соцобъект — в том числе детские сады, школы, медицинские учреждения и спортивные сооружения. По словам губернатора, теперь работа идет не "вдогонку", а с опережением.

В 2025 году в Пушкинском районе открыли три школы, два детских сада и четыре медицинских объекта. В 2026 году в Шушарах уже введены школа почти на 2 тысячи мест и детский сад на 440 мест.

До 2028 года район должен получить еще шесть школ, 15 детских садов, 11 объектов здравоохранения и шесть спортивных сооружений. Губернатор поручил профильным комитетам продолжить развитие социальной сферы и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также содействовать реализации федеральных проектов.

В Приморском районе Петербурга также подвели итоги 2025 года.

Фото: Смольный