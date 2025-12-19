В Приморском районе Петербурга подвели итоги 2025 года

Только за 2025 год в районе появились четыре школы и шесть детсадов.

На рабочем совещании 9 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства развитие Приморского района в 2025 году и задачи на 2026–2028 годы. Глава города напомнил, что это самый густонаселенный район Северной столицы: здесь живут почти 715 тысяч человек. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам губернатора, с 2019 года в Приморском районе открыли 20 школьных зданий и 35 детских садов. Только за 2025 год появились четыре школы и шесть детсадов. Александр Беглов отметил, что новые жилые кварталы теперь сразу получают необходимую социальную инфраструктуру, однако запрос сохраняется и в микрорайонах со "старой" застройкой. В ближайшие годы район должен получить еще 14 детских садов и восемь школ. Отдельно губернатор заявил о начале реконструкции школ советского образца. Первые в очереди — школа №43 на Серебристом бульваре и школа №59 на Байконурской улице.

Развивается и медицинская сеть. С 2019 года в районе ввели 11 новых объектов здравоохранения. В 2025 году заработали детская поликлиника на Глухарской улице, Центр мужского здоровья на Вербной улице и Центр охраны зрения для детей на Чёрной речке. В 2026 году планируется открыть поликлинику в ЖК "Юнтолово" и стоматологическое отделение на Лахтинском проспекте. Также стартует строительство поликлиники на проспекте Авиаконструкторов и крупной многопрофильной больницы за Глухарской улицей.

Беглов подчеркнул, что одной из знаковых точек района стал Центр адаптивной физкультуры и спорта на Яхтенной улице, где ведут работу с участниками СВО и проводят реабилитационные программы.

Фото: Смольный