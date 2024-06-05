Шлагбаумы в зоне платной парковки Петербурга разрешат устанавливать в упрощенном порядке

Платные парковки в центре помогли организовать движение транспорта, однако предоставили лазейки недобросовестным автовладельцам, размещающим машины внутри кварталов.

Смольный разработал изменения в правила благоустройства, позволяющие упростить процедуру установки шлагбаумов во дворах, страдающих от автомобилей водителей, экономящих на платных стоянках. Информацию предоставил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий, комментируя обращение депутата Александра Шишлова.

Платные парковки в центре помогли организовать движение транспорта, однако предоставили лазейки недобросовестным автовладельцам, размещающим машины внутри кварталов. Такая практика создает проблемы с уборкой территорий, осложняет доступ спецтехники и порождает недовольство жителей прилегающих зданий, подчеркнул Омельницкий.

Согласно новым правилам, жильцы домов, желающие поставить шлагбаум, смогут подать заявление непосредственно в Комитет имущественных отношений. После обращения комитеты благоустройства и энергетического хозяйства проведут необходимые согласования, а решение о разрешении будет принято автоматически.

Градоначальник Александр Беглов рекомендовал учитывать при установке шлагбаумов необходимость четкого обозначения мест во дворе, запрещенных для парковки: подходы к подъездам, тротуары, зоны вывоза мусора. Нарушение обозначений должно повлечь санкции, условия ответственности предлагается закрепить договором между управляющими компаниями и соответствующими ведомствами города.

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Фото: Piter.TV