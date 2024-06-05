В Петербурге модернизируют систему видеонаблюдения за водным транспортом

Важным этапом становится разработка новой комплексной информационной системы управления водным транспортом Санкт-Петербурга, которая интегрирует действующие платформы "СМАУС" и "ПМВТ".

Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков доложил на межведомственном заседании о состоянии контроля над водными путями города и перспективах дальнейшего совершенствования информационных технологий наблюдения.

Система видеонаблюдения за акваториями Санкт-Петербурга продолжает развиваться и охватывает обширную территорию. В рамках реализации комплексных мер безопасности "Безопасный город" установлено свыше 500 видеокамер вдоль рек и каналов по более чем 230 адресам. Эти камеры помогают оперативно отслеживать ситуацию на водном пространстве и предотвращать правонарушения совместно с органами Ространснадзора, Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) и водной полиции.

Активно проводится профилактическая работа патрульной службы. За период текущего навигационного сезона зафиксировано порядка 40 случаев нарушений правил судоходства и проведено более 60 разъяснительных бесед с нарушителями. Также продолжаются испытания инновационных решений, включающих мобильные и стационарные комплексы фиксации нарушений на воде с применением нейронных сетей для идентификации судов.

Важным этапом становится разработка новой комплексной информационной системы управления водным транспортом Санкт-Петербурга, которая интегрирует действующие платформы "СМАУС" и "ПМВТ". Новая система обеспечит централизованное наблюдение за акваторией, передачу данных в систему "Безопасный город", фиксацию фактов несоблюдения правил судоходства, управление движением плавсредств, обеспечение гидрографического сопровождения и технического обслуживания портовых сооружений.

Ранее мы сообщили о том, как изменятся экскурсии по рекам и каналам Петербурга в 2025 году.

Фото: Piter.TV