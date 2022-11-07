Как изменятся экскурсии по рекам и каналам Петербурга в 2025 году

И правда ли, что вскоре они будут проходить исключительно в наушниках?

По подсчетам Смольного, примерно 5 млн человек будут кататься по городским рекам и каналам в наступающем туристическом сезоне. Такую цифру озвучил изданию "КП-Петербург" заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Дмитрий Ваньчков.

Между тем городские власти взялись за реформу водного транспорта, которая подразумевает введение одного вида причалов для всех водных перевозчиков, удобной системы оплаты билетов без уличных "зазывал", а также перевод катеров на экологичное топливо или электромоторы.

А смогут ли городские власти сделать из водного транспорта, который используется в туристических целях, сделать регулярный наподобие автобусов или трамваев – для "будничного" передвижения граждан? Дмитрий Ваньчков полагает, что спроса на это в городе пока что нет.

У нас было несколько подходов к регулярным маршрутам на воде, но во всех случаях все переходит в туристическую отрасль. Пока речные трамваи в качестве регулярных перевозок мало востребованы. Я знаю только один пример, когда на такой транспорт есть запрос. Летом люди путешествуют из Кронштадта и до Ломоносова или Петергофа, чтобы сесть на электричку и приехать в центр города. Это бывает быстрее, чем выезжать по пробкам. Но это разовые поездки, поэтому говорить о регулярном сообщении преждевременно. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Изменения же в туристических перевозках коснутся водного транспорта города уже в этом году. Перевозчики обещают закупить для клиентов специальные наушники, чтобы они слушали экскурсии, не мешая горожанам. Пока что это добровольно для каждого отдельного перевозчика, но вскоре, как отмечают журналисты, это станет обязательным правилом.

В этом году мы не стали поднимать стоимость швартовки на городских причалах. Это был принципиальный вопрос, чтобы не влиять на стоимость билета. Она и так выросла, потому что есть инфляция, растет цена горючего и много другого. Но никто не заинтересован в том, чтобы втридорога продавать билеты для наших туристов. Снизить цену помогла бы единая система продажи билетов. Тогда мы откажемся от посредников. Я уверен, что мы к этому придем. Плюс на наших реках и каналах есть какое-то количество пиратов, которые не платят налоги, не соблюдают требования. Мы с ними боремся, но они есть. Чем больше будет легальный сектор, тем безопаснее станут прогулки на Неве. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV