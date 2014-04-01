В первые дни навигации в Петербурге на теплоходах прокатилось 4,5 тыс. пассажиров

Экскурсии сопровождались профессиональными гидами, трансляции которых можно было услышать через бортовые динамики.

Последние выходные марта ознаменовались началом навигационного сезона по рекам и каналам Петербурга. Обычно это происходит в середине апреля, однако крупные и мелкие водоемы Северной столицы освободились ото льда раньше обычного, позволив организовать популярные у туристов прогулки на теплоходах. Компания "Нева Травел" сообщила "Петербургскому дневнику", что за 29 и 30 марта на бортах судов прокатилось около 4,5 тысяч пассажиров.

Пресс-секретарь компании Анна Лебедева уточнила, что действовали четыре экскурсионных маршрута, и каждый день выполнялось от 35 до 38 рейсов. Экскурсии сопровождались профессиональными гидами, трансляции которых можно было услышать через бортовые динамики. Этот подход неизменно вызывает положительные отзывы от туристов, позволяя им наслаждаться атмосферой города и общением с другими пассажирами и гидом.

Благодаря использованию судов на воздушной подушке, которые способны перемещаться по льду, навигационный сезон теперь практически круглый год. Однако во время ледохода такие суда временно перестают функционировать.

Ожидается, что с конца апреля возобновятся регулярные рейсы катамаранов и теплоходов в Кронштадт и Петергоф, а в мае откроется маршрут в крепость Орешек.

Фото: Piter.TV