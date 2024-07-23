В Смольном готовят реформу водных пассажирских перевозок

Концепция развития водного транспорта рассчитана на 2025-2030-е годы.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга представили разработанную комитетом по транспорту реформу водных пассажирских перевозок, – сообщают в пресс-службе петербургского парламента.

Нововведения позволят изменить систему перевозок пассажиров по городским рекам и каналам. Реформа также нацелена на создание и совершенствование комфортной инфраструктуры.

Конкретно, законопроект предполагает модернизацию причалов и создание единого облика для всех видов соответствующей, "водной" инфраструктуры. Реформа в том числе предусматривает мероприятия по повышению безопасности за счет расширения системы видеонаблюдения на водных объектах. В Смольном также разработаю специальную централизованную систему продажи билетов с увеличением доли онлайн-продаж.

Ко всему прочему, правительство Северной столицы планирует перевести пассажирский флот на экотопливо и развивать экскурсионные маршруты среди гостей города.

Наша задача – создать современную, безопасную и экологичную систему, которая будет удобной для жителей и привлекательной для туристов. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV