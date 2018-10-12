Комтранс захотел разработать алгоритм действий на случай сбоя в системе оплаты

Комтранс назвал причину утреннего сбоя турникетов в метро Петербурга.

Утром 4 сентября в метро Санкт-Петербурга произошел сбой в работе универсальных турникетов, сообщает комитет по транспорту.

По предварительной информации, проблема возникла из-за ошибки информационного обмена в системе оплаты. Турникеты продолжали работать, но электронная оплата не проходила.

В комитете отметили, что на случай подобных ситуаций в метрополитене нет отдельного регламента, в отличие от правил действий при остановке движения или поломке турникетов.

Сейчас специалисты метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" анализируют технические причины сбоя. По итогам проверки будет разработан алгоритм действий служб метро для предотвращения подобных инцидентов.

Фото: Piter.TV