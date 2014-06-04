В Лахта-Ольгино построят здание с фотоателье и химчисткой

Объект разместится рядом с существующим торговым центром.

На Михайловской улице в районе Лахта-Ольгино в Петербурге появится новое здание бытового обслуживания населения. Проект прошёл согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Объект разместится рядом с существующим торговым центром и будет разделён на две зоны с отдельными входами. Внутри запланировано открытие фотоателье, химчистки и мастерских по ремонту бытовой техники.

Фасады нового здания выполнят в спокойной цветовой гамме — серый керамогранит будет сочетаться с плитами более тёмных оттенков. Территорию благоустроят: проведут мощение, посадят растения, обустроят хозяйственную площадку и сохранят деревья вдоль участка, в том числе рядом с Приморским шоссе.

В посёлке Парголово согласован проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным полем и трибунами на 500 зрителей.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре