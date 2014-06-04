В Парголово построят спорткомплекс с футбольным полем и трибунами на 500 зрителей

Комплекс будет одноэтажным и Г-образным.

В посёлке Парголово на севере Петербурга согласован проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект разместится на проспекте Энгельса, участок 3, рядом с 3-м Верхним переулком. Проект подготовила архитектурная мастерская "Контрфорс" по заказу компании "Северная столица". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс будет одноэтажным и Г-образным. В его структуре предусмотрены два зала — один для командных спортивных игр с трибунами на 510 зрителей, второй — для занятий мини-футболом. Центральная часть здания отведена под вестибюль, гардероб, кафе, административные и медкабинеты.

Помимо внутренних помещений, на территории появится полноценное футбольное поле и стоянка для посетителей. Яркий фасад с элементами цветового контраста станет узнаваемой деталью нового спортивного объекта.

На Лиговском проспекте построят жилой комплекс с детским садом и подземными паркингами.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре