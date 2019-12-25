Прорыв канализации оставил жителей крупного ЖК в Петербурге без воды

Водоснабжение отсутствует уже более суток.

Масштабный прорыв канализации произошел в жилом комплексе Parkolovo. последствия аварии затронули порядка 15 домов, в которых живут около 10 тысяч человек, сообщил местный житель телеканалу "78".

По словам очевидца, на первых этажах домов чувствуется неприятный запах, а все подвальные помещения затопило нечистотами. В некоторых кладовках вода стоит до 2–3 метров.

В результате прорыва затопленными оказались улица Тимура Сиразетдинова, Михайловская дорога и прилегающие территории. В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте аварии.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ликвидировали прорыв водопровода на улице Трефолева.

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