Жилой квартал в Парголово осветили почти 300 новых фонарей

Качественный свет получили дворы, а также подходы к двум корпусам школы №482 и двум детским садам.

В поселке Парголово завершено обновление наружного освещения на территории жилого массива, который ограничен улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина и Заречной улицей. Почти 300 натриевых светильников заменили на светодиодные.

Как сообщили 14 октября в комитете по энергетике Петербурга, качественный свет получили дворы, а также подходы к двум корпусам школы №482 и двум детским садам.

Замену светильников ведут во всех районах Северной столицы. До 2030 года планируется улучшить 75 тыс. фонарей. На сегодняшний день доля светодиодного освещения в городе достигла 70%. Среди лидеров – Колпинский (95%), Петродворцовый (91%) и Красносельский (90%) районы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения.

Фото: пресс-служба Смольного