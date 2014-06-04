На Лиговском проспекте построят жилой комплекс с детским садом и подземными паркингами

На первых трёх этапах планируется возведение четырёх многоквартирных домов.

В Санкт-Петербурге утверждён внешний облик жилого квартала, который планируется построить в районе Лиговского проспекта, на территории муниципального образования Волковское. Проект реализует ООО "Специализированный застройщик "Лиговский Сити"". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На первых трёх этапах планируется возведение четырёх многоквартирных домов. Три корпуса будут дополнены встроенными помещениями и подземными парковками, ещё один корпус – с детским садом на 120 мест.

Фасады зданий разместят вдоль проектируемых улиц и проездов, что позволит организовать изолированные и безопасные дворы. Архитектурная концепция предусматривает применение в отделке фасадов керамической плитки и материалов нейтральной цветовой гаммы, что позволит гармонично вписать новые дома в застройку города.

Новый жилой комплекс не только расширит фонд комфортного жилья, но и обеспечит жителей необходимой социальной инфраструктурой.

В Петергофе построят Дом молодежи с концертным и спортивными залами.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре