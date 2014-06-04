В Петергофе построят Дом молодежи с концертным и спортивными залами

Новое учреждение рассчитано на 650 человек и предназначено для подростков и молодежи от 14 до 30 лет.

В Петергофе появится современный Дом молодежи. Объект будет построен на участке по адресу улица Широкая, 94. Архитектурный облик здания уже получил согласование, проект реализуется по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции. Разработкой занимается архитектурное бюро "АКБ Монолит", сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое учреждение рассчитано на 650 человек и предназначено для подростков и молодежи от 14 до 30 лет, проживающих в районе. В здании разместятся концертный и спортивные залы, тренажерные помещения, хореографические и аэробные студии, а также студии для занятий современными технологиями и молодежного ТВ.

Фасады здания решены в современном лаконичном стиле, который гармонирует с окружающей застройкой. Дом молодежи планируют построить на пустующем участке, что позволит дополнить городскую инфраструктуру без перегрузки пространства. Новый центр станет точкой притяжения для молодежи и важным элементом культурной и спортивной жизни Петергофа.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре