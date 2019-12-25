Подростки разбили автобусную остановку в Петергофе

Сумму причиненного ущерба оценили в 57 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга установили троих подростков, которые повредили остановку общественного транспорта в Петергофе. Об этом рассказали в МВД России.

Правоохранители Петродворцового района получили 14 октября информацию о том, что неизвестные разбили стекла остановочного павильона на Разводной улице. Сумму причиненного ущерба оценили в 57 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

В результате задержали двоих 14-летних жителей Петергофа и 16-летнего юношу из Ломоносова. В отношении несовершеннолетних избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: петербуржца будут судить за повреждение чужого автомобиля. Ущерб владельцу транспортного средства составил более 24 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV