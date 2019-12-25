Петербуржца будут судить за повреждение чужого автомобиля

Пешеход посчитал, что машина двигалась слишком "резко" и едва не задела его.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, которому вменяют ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщили в надзорном ведомстве 21 октября.

В марте фигурант шел по тротуару у дома 12к1 по проспекту Славы. В этот момент мимо него проехала машина Renault. Пешеход посчитал, что автомобиль двигался слишком "резко" и едва не задел его. Тогда мужчина сделал замечание водителю, в результате начался конфликт. В ходе перепалки обвиняемый ударил потерпевшего по лицу, после чего оставил вмятины на передней двери и разбил заднюю фару.

Ущерб владельцу транспортного средства составил более 24 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину подозревают в убийстве знакомого в Коммунаре.

Фото: Piter.TV