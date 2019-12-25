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Петербуржца будут судить за повреждение чужого автомобиля
Сегодня, 11:15
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Петербуржца будут судить за повреждение чужого автомобиля

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Пешеход посчитал, что машина двигалась слишком "резко" и едва не задела его.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, которому вменяют ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщили в надзорном ведомстве 21 октября. 

В марте фигурант шел по тротуару у дома 12к1 по проспекту Славы. В этот момент мимо него проехала машина Renault. Пешеход посчитал, что автомобиль двигался слишком "резко" и едва не задел его. Тогда мужчина сделал замечание водителю, в результате начался конфликт. В ходе перепалки обвиняемый ударил потерпевшего по лицу, после чего оставил вмятины на передней двери и разбил заднюю фару. 

Ущерб владельцу транспортного средства составил более 24 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину подозревают в убийстве знакомого в Коммунаре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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