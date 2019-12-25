  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчину подозревают в убийстве знакомого в Коммунаре
Сегодня, 11:54
207
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину подозревают в убийстве знакомого в Коммунаре

0 0

Злоумышленник заключен под стражу по решению суда.

Следователи Гатчинского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

Вечером 16 октября в одной из квартир в Коммунаре между мужчиной и его 44-летним знакомым возник конфликт на почве ревности. В результате подозреваемый причинил потерпевшему телесные повреждения в виде ушибленной и колото-резаной ран, и он скончался. 

Злоумышленник заключен под стражу по решению суда. С места происшествия были изъяты нож, следы пальцев и другие предметы, имеющие значение для расследования дела.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии