В Невском районе построят новый деловой центр с выставочными залами и ресторанами

Архитектурный облик здания формируют терракотовые панели.

В Санкт-Петербурге согласован внешний облик нового административного здания, которое появится в Невском районе. Объект разместится в квартале между улицами Хрустальной, Профессора Качалова и 2-м Лучом. Проект разработан архитектурной компанией "ИНТЕРКОЛУМНИУМ" по заказу бизнес-центра "Хрустальный". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Будущий комплекс будет включать офисные помещения, магазины, выставочные пространства и рестораны. Архитектурный облик здания формируют терракотовые панели, чередующиеся с окнами, а также озеленение и благоустройство территории. Запланированы парковочные места для посетителей и сотрудников.

Первоначальный вариант проекта был рассмотрен на Градостроительном совете в декабре 2023 года. После доработки с учетом рекомендаций экспертов он получил окончательное одобрение.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре