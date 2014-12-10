В Юнтолово построят жилой комплекс с площадками для спорта и отдыха

Новый жилой квартал станет частью активно развивающегося района, где идёт комплексное освоение территорий.

В Приморском районе Петербурга в районе Юнтолово согласован архитектурный облик нового жилого комплекса. Он будет построен на участке 9 по 3-й Конной Лахте, в северо-восточной части от дома 45, литера Д. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурной компанией "ПИ-2" по заказу застройщика "Главстрой-СПб". Новый жилой квартал станет частью активно развивающегося района, где идёт комплексное освоение территорий.

На территории жилого комплекса предусмотрены комфортные зоны для отдыха и занятий спортом. Будут созданы специальные площадки для игры в теннис, волейбол, баскетбол и бадминтон, а также безопасные детские и семейные зоны отдыха.

Особое внимание уделено озеленению и благоустройству территории. Пешеходные дорожки, лавочки, освещение и зелёные насаждения станут частью единой концепции благоустроенного жилого пространства.

Параллельно с жилыми корпусами вблизи комплекса планируется строительство социальных объектов — детских садов, школ и других учреждений. Также проектом предусмотрена организация наземной парковки.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре