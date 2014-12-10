На проспекте Римского-Корсакова обновят жилой дом с фасадом по мотивам Билибина

Здание будет состоять из двух секций, каждая из которых оформлена в своём характере: левая часть — с выразительными эркерами и плавными линиями, правая — более строгая и сдержанная.

В центре Санкт-Петербурга будет реконструирован жилой дом по адресу: проспект Римского-Корсакова, дом 69, литера А. Архитектурный облик объекта уже утвержден, а сам проект ранее получил положительное заключение Градостроительного совета. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан известным бюро "СТУДИЯ 44" по заказу девелопера "Балтийская коммерция". Планируется сохранить историческое расположение здания и его участие в формировании уличного ансамбля.

Особое внимание уделено архитектуре фасада. Здание будет состоять из двух секций, каждая из которых оформлена в своём характере: левая часть — с выразительными эркерами и плавными линиями, правая — более строгая и сдержанная.

На фасаде здания появится уникальное мозаичное панно, созданное по мотивам театральных декораций художника Ивана Билибина к операм Николая Римского-Корсакова. Этот элемент станет не только украшением, но и символом культурной преемственности: рядом находятся Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория, а в соседних домах в своё время жили выдающиеся деятели искусства.

При отделке фасадов будут использованы натуральные материалы. Левая секция будет облицована гранитом, правая — редким пироксенитом. Подобные архитектурные решения отражают исторический подход к застройке набережных и улиц города в конце XIX века.

Реализация проекта позволит сохранить дух Петербурга, обогатив при этом его архитектурный ландшафт новым визуальным акцентом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре