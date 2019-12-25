В Юнтолово появится гипермаркет с площадками для отдыха

Для посетителей будут предусмотрены кафе и парковка.

В Приморском районе в районе Юнтолово повторно согласован архитектурный облик нового гипермаркета. Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект разместится на участке 5 по 3-й Конной Лахте, в северо-восточной части от дома 45, литера Д.

Разработкой проекта занималась архитектурная компания "ПИ-2" по заказу застройщика "Главстрой-СПб". Новый гипермаркет станет частью активно развивающегося района. Фасады здания выполнят в теплых природных тонах. Благодаря сочетанию дерева и кирпича будет создана визуальную связь с окружающей средой, раскрывающая экологическую направленность проекта.

Проект включает одноэтажный гипермаркет, торговые павильоны и двухэтажный торговый центр. Здания соединят между собой переходами‑галереями, которые формируют сквозной пешеходный маршрут. Через них можно будет пройти во двор с входами в магазины и парковкой.

Также в гипермаркете разместят кафе и рестораны, а на его территории обустроят зону с местами для отдыха.

Ранее мы сообщали, что в Юнтолово построят жилой комплекс с зонами для отдыха и занятий спортом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре