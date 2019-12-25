В Невском районе построят жилой дом с подземной автостоянкой

В закрытом дворе появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Согласовали архитектурный облик нового жилого дома с подземной автостоянкой, который построят на территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, улицами Ткачей, Бабушкина и Ольги Берггольц. Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект подготовило ООО "Проектная культура" по заказу ООО "Резерв 6. Специализированный застройщик".

Проектом жилого фонда предусмотрены квартиры различных форматов — от студий до трёхкомнатных. Жилой комплекс будет состоять из восьми секций, формирующих полузамкнутый двор. Также в здании разместят магазины, спортивный зал и поликлинику.

На объекте предусмотрена многоуровневая парковка — с подземным и надземным ярусами. Надземную часть выполнят в формате стилобата: его кровлю задействуют под благоустроенное пространство. Здесь обустроят закрытый двор с детской и спортивной площадками, а также зонами для отдыха жильцов. Особое внимание уделили безопасности петербуржцев: спроектирована специальная рампа, по которой сможет заехать пожарная техника.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Буденного появится новый ЖК с коворкингом.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре