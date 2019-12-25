Новый ЖК с коворкингом появится на проспекте Буденного

В корпусах ЖК разместят коворкинг, центр социальной реабилитации инвалидов и детей‑инвалидов.

В Петродворцовом районе согласовали внешний облик жилого комплекса, который планируют построить на проспекте Буденного. Проект предусматривает благоустроенное пространство для будущих жителей, сообщил портал "Строительный Петербург".

Архитектурную концепцию разработала компания "Проектная культура" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент". Архитектурное решение здания базируется на сочетании современных технологий и неоклассических приёмов. Они прослеживаются в ризалитах, сформированных лоджиями, в межэтажном карнизе и трёхчастном делении фасада. В отделке фасадов используют керамогранит и штукатурку.

Проектом жилого фонда предусмотрены квартиры различных форматов — от студий до трёхкомнатных. В корпусах разместят магазины, подростково‑молодёжный и детский клуб, коворкинг, центр социальной реабилитации инвалидов и детей‑инвалидов. На территории оборудуют игровую и спортивную площадки, зону отдыха и тротуары.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах построят новый жилой дом с закрытым двором .

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре