Новый жилой дом с закрытым двором появится на Школьной улице в Шушарах

В Шушарах согласовали внешний облик жилого дома, который планируют построить на Школьной улице. Проект предусматривает подземный паркинг, закрытый двор и благоустроенное пространство для будущих жителей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Архитектурную концепцию разработала компания "Менеджмент Проекты Инвестиции Дом" по заказу застройщика "Арсенал". Одной из ключевых особенностей станет двор без машин. Проезд внутри будет разрешен только для пожарной техники, что сделает территорию более безопасной и спокойной.

Автомобили разместят в подземном гараже и на парковке вдоль границ участка. Благодаря этому во дворе появится место для детской площадки и зоны отдыха, а не для стоянки транспорта. Проект ориентирован на комфорт повседневной жизни и четкое разделение общественных и технических зон.

Внешний облик дома выполнен в сдержанной, но выразительной манере. В отделке фасадов используют кирпич и штукатурку, которые формируют несколько объемов и делают здание визуально более динамичным. Угловые секции выделены темным кирпичом — они напоминают башни и служат архитектурными акцентами. Первые два этажа объединены выступающим порталом, который подчеркивает входную зону и добавляет дому рельефности.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре