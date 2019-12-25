В Петергофе начнется строительство церкви Хрисанфа и Дарьи

Первоначально церковь была возведена на этом месте в 1904 году для нужд лейб-гвардии Драгунского полка.

Власти Петербурга дали добро на воссоздание храма святых мучеников Хрисанфа и Дарьи в Старом Петергофе. Новое здание появится на участке 32 между Суворовской улицей и бульваром Красных Курсантов – архитектурный облик будущего строения уже официально согласован городским Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

Первоначально церковь была возведена на этом месте в 1904 году для нужд лейб-гвардии Драгунского полка. Проект создали академики архитектуры Д. Зайцев и А. фон Гоген при участии военного инженера капитана Никифорова. Храм был построен из красного кирпича в византийско-романском стиле и вмещал до 700 человек. В советское время святыня была утрачена.

Хотя историческое здание восстановить не удалось, проектировщики (ООО "Дальпитерстрой") сохранили преемственность стиля. Фасад будет облицован клинкерным кирпичом, а одноглавая композиция получит шатровую крышу со шпренгелями и металлическими тягами.

Внутреннее пространство рассчитано на проведение всех необходимых обрядов. В состав здания войдут молельный зал, алтарная часть и крестильня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершается трехлетняя программа капремонта домов на Невском проспекте.

Фото: Пресс-служба КГА Петербурга