Комтранс Петербурга анонсировал повышение цен на парковку

Правда, о сроках увеличения тарифов пока что не говорят.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Алексей Гончаров заявил о планах города по повышению тарифов платной парковки в городе. Его слова передают в издании "КП-Петербург".

Чиновник отметил, что говорить о сроках повышения платы пока что рано, однако сам вопрос "в высокой степени готовности". При этом Гончаров не сказал, на какую конкретно сумму подорожает парковка. Впрочем, известно, что скорее всего стоимость будет рассчитываться из загруженности районов города.

В эфире радио чиновник также отметил, что городские власти просят федеральный центр передать полномочия по контролю за парковках на местах для инвалидов в ведение местного правительства. В данный момент это контролирует ГАИ, но ресурса дорожной полиции не хватает.

Места для инвалидов занимают не инвалиды, это проблема. ЗакС Петербурга вышел с инициативой и мы ее поддержали, чтобы полномочия по контролю парковки на местах для инвалидов от ГАИ передать в Комитет по транспорту. Она на рассмотрении. Пока же мы выявляем такие автомобили и направляем информацию в чат-бот с сотрудниками ГАИ, а они реагируют на это. Алексей Гончаров, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что платные парковки в Петербурге могут передать концессионерам.

Фото: Piter.TV